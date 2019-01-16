Okulların yarı yıl tatiline girmesine çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler 15 tatilin ne zaman başlayıp, biteceği konusunda sosyal medya da tartışma yarattılar. MEB 2018-2019 iş takvimini açıklayarak tartışmalara son verdi. İşte sömestr tatili olarak da bilinen 15 tatilin başlangıç ve bitiş tarihi...

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başladı ve 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

İkinci kanaat dönemi 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

15 TATİLE 2019 GERİ SAYIM ARACI

15 TATİLDE NELER YAPILIR?

SÖMESTR TATİLİ ÖNCESİ KAYAK TURİZMİ

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz bölgesindeki kayak merkezleri, cuma günü başlayacak sömestir tatili için hazırlıklarını tamamladı. 18 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasındaki sömestir tatilinde kayak yaparak beyaz eğlencenin tadını çıkarmak isteyenler için her türlü alternatif düşünüldü.



Antalya'ya 40 kilometre uzaklıktaki Saklıkent Kayak Merkezi, sömestir tatili süresince tam kapasite hizmet verecek. Kayak tutkunlarını pist başına, farklı uzunluktaki liftler taşıyacak. 1900-2400 metre uzunluğundaki Karakaya Chairlifti, 1850 metre- 2000 metre uzunluğundaki Saklıbel Teleski ve 1850 metre- 1950 metre uzunluğundaki Babylift tam kapasite görev yapacak.



Saklıkent Kayak Merkezi, orman sınırının üzerinde olması nedeniyle, yeni başlayanların yanı sıra profesyonel kayakçılara keyifli kayak imkanı sağlayan pistleriyle dikkat çekiyor. Pistler profesyonel, orta derece ve amatör kayakçı pisti olarak üçe ayrılmış durumda. Merkezde, günübirlik kullanım için gelen tatilciler için kızak pisti de bulunuyor.



Sömestir tatili süresince tek çıkış 10 TL, 5 çıkış hafta sonu 40, hafta içi 30 TL, 10 çıkış ise hafta sonu 50, hafta içi 40 TL olarak belirlendi. Kayak tutkunları için günlük pass kart hafta sonu 60, hafta içi ise 50 TL'den satılıyor. Aylık pass kart 250, yıllık pass kart ise 400 TL olarak kişiye özel olarak hazırlanıyor.



Zirvede teleski ve liftlerin işletmesini yapan, aynı zamanda kayak ve snowboard kiralama merkezinin sorumlusu Cuma Özaydın, sömestir tatilinde Saklıkent'in yoğun olacağını söyledi. Antalya'ya yakın olması nedeniyle özellikle günübirlikçi diye tabir edilen amatör kayakçıların ve çocuklu ailelerin zirveye çıkmasını beklediklerini söyleyen Özaydın, "Yarı yıl tatili süresince tam kapasite çalışacağız. Bu yıl kar yağışı çok güzel. Tüm pistlerimiz, kayağa son derece elverişli. Sömestir tatilinde olan çocuklarımız için de çocuk pistimizi hazırladık, kızaklar onları bekliyor" diye konuştu.



DAVRAZ 12 PİSTLE SÖMESTİRE HAZIR



Akdeniz Bölgesi'nin göller yöresinde Eğirdir ve Kovada gölleri arasında bulunan, 2635 metre yüksekliğindeki Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde, sömestir tatili ile yoğunluk bekleniyor. Bu yıl kar yağışının erken başlaması Davraz'da kayak sezonunun da erken açılmasını sağladı. Davraz'da 32 kilometre uzunluğunda 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonu kayak severlerin tercih ettiği Davraz'da saatte 1000 kişi taşıyabilen 1211 metre, saatte 800 kişi taşıyabilen 936 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. Saatte 800 kişi kapasiteli 624 metre uzunluğunda teleski (T-Bar) ile 300'er metrelik 2 adet babylift bulunan kayak merkezinde kış sporları aktiviteleri gerçekleşiyor.



Kar kalınlığının 70 santimetreye ulaştığı kayak merkezinde 3 dağ kafeteryasının yanında 1'i 4 yıldızlı, toplam 419 yatak kapasiteli 3 otel bulunuyor. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerle turlarla gelen ziyaretçiler de bu otellerde konaklıyor. En uzunu 12 kilometre olmak üzere toplam 32 kilometrelik 12 pist bulunuyor. Özellikle hafta sonları yoğunlaşan Davraz'ın ziyaretçi sayısının sömestir tatiliyle daha da artması bekleniyor. Davraz'da kayak takımı ve elbisesi olmayanlar, kayak odasından günlük 50 TL'ye kayak takımı ve elbise kiralama imkanı buluyor.



DAVRAZ TELESİYEJ FİYAT TARİFESİ



Davraz Kayak Merkezi'nde telesiyej fiyatları ise hafta içi ve hafta sonuna göre değişiklik gösteriyor. Hafta içi bir çıkış 9 TL olarak belirlenirken, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 13 TL olarak belirlendi. 5 çıkış hafta içi 32 TL, hafta sonu 45 TL, 10 çıkış hafta içi 45 TL, hafta sonu 65 TL, 1 gün limitsiz hafta içi 45 TL, hafta sonu 85 TL, 2 gün limitsiz hafta içi 75 TL, hafta sonu 130 TL, limitsiz hafta içi 3 gün 105 TL, hafta sonu 155 TL, 4 gün hafta içi 120 TL, hafta sonu ise 184 TL, 5 gün hafta içi 145, hafta sonu ise 205 TL olarak belirlendi.



SALDA GÖLÜ MANZARALI KAYAK KEYFİ



Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü manzaralı kayak merkezi, sömestir tatilinde bölge illerden gelecek tatilcileri bekliyor. Eşsiz manzarası doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Salda Kayak Merkezi'nde, üç pist, bir telesiyej bulunuyor. 20 yatak kapasiteli barınak ve kafeterya bulunuyor. Merkezde yarım gün snowboard, kayak ve kayak giysi kiralamanın ücreti 25 TL. Çocuklar için tercih edilen kızaklar da 10 TL'den kiralanıyor. Konaklama imkanından yararlanmak isteyenler ise çift kişilik tek yataklı oda için 75 TL, çift kişilik iki yataklı oda için 100 TL ödeyecek. Çift kişilik odalarda kişi başı fiyatı ise 50 TL olarak belirlendi.