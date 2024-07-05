15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gündemdeki yerini aldı. Her sene olduğu gibi bu sene de darbe girişimine hayatını kaybeden vatandaşlar anılacak. Peki, bu sene 15 Temmuz hangi güne denk geliyor ve resmi tatil mi? İşte, detaylar...