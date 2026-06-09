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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

        15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün resmi tatil olup olmadığı, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Tatil planlarını bu tarihe göre şekillendiren çalışanlar ve öğrenciler, yapılacak resmi açıklamaları merakla bekliyor. Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 12:07 Güncelleme:
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        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil sayılıp sayılmadığı, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu tarihi dikkate alarak plan yapan çalışanlar ve öğrenciler ise resmi duyurulara odaklanmış durumda.

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        15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

        Her yıl 15 Temmuz, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” olarak anılır ve resmi tatil kapsamında değerlendirilir. İş yerleri ve okullar bu tarihte kapalı olur.

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        15 TEMMUZ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında 15 Temmuz tarihi Çarşamba gününe denk gelmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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