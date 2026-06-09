15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün resmi tatil sayılıp sayılmadığı, vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu tarihi dikkate alarak plan yapan çalışanlar ve öğrenciler ise resmi duyurulara odaklanmış durumda.