15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? 15 Temmuz yarım gün mü?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken vatandaşlar, kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurumun çalışma durumunu araştırmaya başladı. Resmî tatil takvimi kapsamında yer alan bu özel günün hangi kurumları kapsadığı ve günlük işleyişe etkisi merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? 15 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz resmi tatil mi? Tüm ayrıntılar haberimizde.
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken vatandaşlar, kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurumun çalışma durumunu araştırmaya başladı. Resmî tatil takvimi kapsamında yer alan bu özel günün hangi kurumları kapsadığı ve günlük işleyişe etkisi merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? 15 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz resmi tatil mi? Tüm ayrıntılar haberimizde.
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yaptığı düzenleme ile 15 Temmuz tarihi, “Demokrasi ve Millî Birlik Günü” olarak kabul edilerek resmî tatil günleri arasına alınmıştır. Bu kapsamda söz konusu tarih, yarım gün veya özel izin uygulaması kapsamında değerlendirilmeyip ülke genelinde tam gün tatil olarak uygulanmaktadır.
15 TEMMUZ RESMİ KURUMLAR AÇIK MI?
15 Temmuz 2026 Çarşamba günü resmî kurumlar açık olmayacak. Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında genel tatil günü olarak kabul edilen 15 Temmuz’da kamu kurumları hizmet vermeyecek.