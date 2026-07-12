15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ? 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? 15 Temmuz yarım gün mü?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü yaklaşırken vatandaşlar, kamu kurumları başta olmak üzere birçok kurumun çalışma durumunu araştırmaya başladı. Resmî tatil takvimi kapsamında yer alan bu özel günün hangi kurumları kapsadığı ve günlük işleyişe etkisi merak ediliyor. Peki, 15 Temmuz resmi kurumlar açık mı? 15 Temmuz yarım gün mü? 15 Temmuz resmi tatil mi? Tüm ayrıntılar haberimizde.