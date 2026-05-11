15 Temmuz Şehitler Köprüsü Galatasaray'ın renklerine büründü

Cinayetin şüphelisi, Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalandı

Şanlıurfa'da motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Abdullah Kürşat Yıldırım'ın (30) cinayet şüphelisi Cuma Bakdur (44), Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken Edirne'de yakalandı. Şüphelinin, alacaklısı olduğunu öne sürdüğü M.D.'yi hedef aldığı ancak yanlışlıkla Yıldırım'ı vurduğunu söylediği belirtildi.