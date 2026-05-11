15 Temmuz Şehitler Köprüsü Galatasaray'ın renklerine büründü
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala 26'ncı şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın renkleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yansıtıldı. Sarı-kırmızı ışıklandırma dronla havadan görüntülendi
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 05:17 Güncelleme:
Galatasaray, Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun bitimine bir hafta kala 26’ncı şampiyonluğunu ilan etti.
Kutlamalar kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece boyunca sarı-kırmızı ışıklarla aydınlatıldı.
DHA'nın haberine göre köprülerden yansıyan ışıklar görsel şölen oluşturdu. Sarı-kırmızı ışıklandırma dronla havadan görüntülendi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.
