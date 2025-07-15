15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne Boğaz'dan geçti

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9’uncu yılı dolayısıyla İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul Boğazı’nda kortej oluşturuldu. 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan 253 kişi anısına 253 tekne geçişe katıldı. Kortej, saat 17.00’de Aşiyan Koyu’ndan hareket etti. Sarayburnu açıklarına kadar ilerleyen tekneler, güzergah boyunca Üsküdar sahiline ulaşarak tekrar Aşiyan’a dönüp geçişi tamamladı. Etkinliğe şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi de katıldı. Teknelerin boğaz geçişi havadan görüntülendi.

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin yaptığı konuşmada, “Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik.

Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu ancak bu aziz milletin cesaretine hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile koordine ettiğimiz, şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz bu bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizleri onurlandırdı" dedi.