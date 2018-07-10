15 Temmuz terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin 2. yılı için tüm ülkede şehitleri anma etkinlikleri düzenlenecek. Demokrasi ve milli birliğin önemi vurgulanacak. Darbe girişiminin bertaraf edilmesinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edildi ve resmi tatil günleri arasında yer aldı. Peki bu sene 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz tatil olacak mı?

15 TEMMUZ TATİL Mİ?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, 29 Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmî tatil ilan edildi. Ancak bu sene 15 Temmuz Pazar gününe denk geliyor. Bu yüzden ekstra bir tatil olmayacak.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 15 Temmuz'da İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olmasını kararlaştırdı.