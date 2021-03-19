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15 Temmuz'un sloganı: Türkiye Geçilmez

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "15 Temmuz anma programlarımızın sloganını 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" dedi

SON DAKİKA... 15 Temmuz'un sloganı beli oldu: Türkiye Geçilmez
15 Temmuz'un sloganı: Türkiye Geçilmez
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HABERTURK.COM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, "Türkiye Geçilmez" olarak belirlediklerini açıkladı.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz Anma Programlarımızın sloganını; 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" ifadesini kullandı.

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