15 Temmuz'un sloganı: Türkiye Geçilmez 0:00 / 0:00

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, "Türkiye Geçilmez" olarak belirlediklerini açıkladı.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 19, 2021

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz Anma Programlarımızın sloganını; 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" ifadesini kullandı.