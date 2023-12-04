Haberler Yaşam 153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu

153 bin yavru caretta caretta denizle buluştu Dünyada nesli tehlike altındaki türlerden caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'nın en büyük yuvalama alanı Belek kumsalı ile devamındaki Kızılot kumsalında bu yıl toplam 4 bin 126 yuvadan 153 bin yavru denizle buluştu Demirören Haber Ajansı Giriş: 04.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:51 facebook

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Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türler listesinde kırmızı (EN) tehlikedeki türler arasında gösterilen caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz sahillerindeki en önemli yuvalama alanları Antalya kıyılarında bulunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile gönüllülerin desteğiyle uzun yıllardır birçok kumsalda yaz boyu devam eden faaliyetlerle caretta carettaların neslinin devamı için mücadele veriliyor.

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Belek Turizm Yatırımcıları Birliği (BETUYAB) ve iki bakanlığın desteğiyle 25 yıldır 30 kilometrelik Belek kumsalında, son 3 yıldır da 16 kilometrelik Manavgat Kızılot kumsalında çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği'nin (EKAD) iki kamp alanında bu yılki çalışmaları ekim ayında sona erdi. Caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz Havzası'ndaki en büyük yuvalama alanı olan Belek kumsalında ve devamındaki Kızılot kumsalında geçen yıla göre yuva ve yavru çıkış sayısında ciddi artış yaşandı.