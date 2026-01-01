Habertürk
        1540 yere ulaşım durdu! | Son dakika haberleri

        1540 yere ulaşım durdu!

        Türkiye'nin birçok kenti yoğun kar yağışı etkisi altında. Doğu Anadolu'da da bazı illerde tipiyle etkisini gösteren yağış nedeniyle, Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta 1540 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 11:27 Güncelleme: 01.01.2026 - 11:27
        Erzurum, Tunceli, Ardahan ve Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1540 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        AA'da yer alan habere göre Erzurum'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle 1104 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 298 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kentte bir süredir devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, Çemişgezek'te 30, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 59, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 38, Pertek'te 43 ve Pülümür'de ise 40 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri desteğinde yolları açmak için çalışma yürütüyor. Ardahan'da da kar ve tipi nedeniyle 8 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 130 köy yolu ulaşıma kapandı. Merkezde 5, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 20, Digor'da 12, Kağızman'da 42, Sarıkamış'ta 20, Susuz ilçelerinde 25 köy yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

