155 neyin numarası? 155 numarası kimin, neden arar?

155 hattı, hizmette olduğu dönem boyunca haftanın yedi günü, günün 24 saati aktif şekilde çalışmıştır. Gece ya da gündüz fark etmeksizin ulaşılabilir olan bu sistem, hızlı müdahale gerektiren olaylarda güvenliğin ilk temas noktası olarak görev yapmıştır. Hatta ulaşımda herhangi bir kota, süre sınırlaması ya da hattın kontörlü olup olmaması gibi bir engel bulunmaz. Operatör fark etmeksizin tüm kullanıcılar bu hizmetten eşit şekilde yararlanabilir.

155 NEYİN NUMARASI?

155 numarası, Türkiye’de emniyet hizmetlerine ulaşmak için kullanılan resmi polis imdat hattıdır. Bu numara, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlarda doğrudan polis birimlerine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla uzun yıllardır kullanılmaktadır. Hırsızlık, gasp, aile içi şiddet, saldırı, tehdit, kavga, kayıp kişi bildirimi, trafik kazası, şüpheli şahıs veya paket gibi olaylarda 155 numarası aranarak yardım talebinde bulunulabilir.

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Aramalar, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki çağrı merkezlerine düşer ve acil durumun niteliğine göre en yakın polis ekipleri olay yerine yönlendirilir. 155 hattı yalnızca olay gerçekleştikten sonra değil, risk oluştuğu anda da aranabilir; örneğin bir sokakta şüpheli davranış sergileyen bir kişi fark edildiğinde vatandaşın bu hattı arayarak durumu bildirmesi yeterlidir.

Bu sistem sayesinde suçun önlenmesi, delillerin zamanında toplanması ve kamu düzeninin korunması mümkün hâle gelmektedir. Uzun yıllar boyunca Türkiye genelinde hizmet veren 155, emniyet teşkilatı ile halk arasındaki ilk temas noktası olmuş, büyük şehirlerde güvenlik olaylarına müdahalenin en hızlı adımı sayılmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte çağrı merkezleri tek çatı altında toplanmaya başlanınca, 155 numarası da artık 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine entegre edilmiştir. Bu sayede vatandaşlar, polis dâhil tüm acil hizmetlere tek bir numara üzerinden ulaşabilmektedir. Ancak 155 numarası, hâlâ halkın hafızasında “polis imdat” denilince ilk akla gelen çağrı hattı olarak yerini korumaktadır. 155 KİMİN NUMARASI? 155 numarasının Türkiye’deki tarihi ve kuruluş süreci, kamu güvenliğini sağlamakla görevli emniyet teşkilatının vatandaşla daha hızlı ve doğrudan iletişim kurma ihtiyacıyla şekillenmiştir. Özellikle büyük şehirlerde artan nüfus, kentleşme ve suç oranlarına paralel olarak, vatandaşların polis hizmetlerine anlık olarak ulaşabileceği bir hattın oluşturulması 20. yüzyılın ortalarından itibaren gündeme gelmiştir.

REKLAM Bu kapsamda 155 Polis İmdat Hattı, ilk kez 1960’lı yıllarda İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerde uygulamaya alınmış, zamanla Türkiye genelinde yaygınlaştırılmıştır. Kuruluş amacı, vatandaşların acil durumlarda polis birimlerine doğrudan ulaşarak hızlı müdahale sağlanmasına katkıda bulunmak olmuştur. İlk dönemlerinde sadece sabit hatlardan ulaşılabilen 155, sonraki yıllarda mobil teknolojinin gelişmesiyle birlikte cep telefonları üzerinden de erişilebilir hâle gelmiş ve her kesimden insanın kolayca kullanabildiği bir güvenlik hattı olmuştur. Suçun önlenmesi, şüpheli durumların anında bildirilmesi, olay yerinde erken müdahale ve kamu düzeninin sağlanması gibi kritik görevleri destekleyen bu hat, emniyet hizmetlerinin saha operasyonlarını hızlandırmakla kalmamış, aynı zamanda vatandaşın da güvenlik sistemine aktif biçimde katılımını mümkün kılmıştır. Zamanla çağrı merkezi altyapıları geliştirildikçe, 155 hattı da dijital sistemlerle desteklenmiş, alınan ihbarlar kayıt altına alınarak daha sistematik şekilde yönlendirilmiştir. 2010’lu yıllardan itibaren Türkiye genelinde acil çağrı sistemlerinin tek numarada birleştirilmesi süreciyle birlikte, 155 numarası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne entegre edilmiştir. Böylece polisle birlikte ambulans, itfaiye, AFAD gibi birimlere de tek numara üzerinden ulaşmak mümkün hâle gelmiştir.