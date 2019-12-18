Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Otomobillere uygulanan ÖTV oranlarının yüksek hacimli motorlar ile artması, özellikle orta üst (e segment) ve üst sınıf (f segment) otomobillerin fiyatlarına yüzde 110 oranında vergi yansımasına neden olabiliyor.

Yıllar önce, Alman markaların bu durumu aşmak için orta üst segment otomobillerinde sunduğu 1.6 litrelik benzinli motorlara karşı hamle olarak, İsveçli Volvo'da aynı segmentte yer alan S80 modelinde 1.6 litrelik dizel motor seçeneğini müşterilerine sunmuştu.

Aradan yaklaşık 7 yıl geçtikten sonra, aynı hamle Mercedes'ten geldi. Markanın daha önce duyurduğu üzere, orta üst sınıf modeli E Serisi modelinde 1.6 litre dizel motor seçeneği satışa sunuldu.

DİĞER MODELLERİNDEN TANIDIK

E 200d olarak adlandırılan yeni versiyon, iki farklı donanım paketi ile Ocak ayında bayilerde yerini alacak. Markanın orta sınıftaki modeli C Serisi'nden tanıdık olan ve Mercedes'in kompakt modellerinde kullanmak üzere Renault raflarından aldığı dizel motorun aksine kendi üretimi olan 1.6 litrelik dizel ünite, 160 beygir güç ve 360 Nm tork değeri sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre, bu motor ile tercih edilen E Serisi'nin tüm versiyonlarında 9 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor.

Yüzde 60 ÖTV dilimine giren yeni güç ünitesi ile, E Serisi'nin dizel motorlu versiyonlarının başlangıç fiyatı 491 bin 700 TL'ye çekilmiş oldu.

Otomobilin bugüne kadar tek dizel seçeneğini oluşturan ve yüzde 110'luk ÖTV dilimine giren 2 litrelik versiyonun başlangıç fiyatının 723 bin 700 TL olduğu göz önüne alındığında ise, aynı modelin iki farklı motor seçeneği arasındaki fiyat farkının 232 bin TL olduğu ortaya çıkıyor.

Mercedes-Benz'in açıkladığı fiyat listelerine göre ise, iki motor seçeneği arasındaki fiyat farkının bir A Serisi hatchbacke eşit olduğu sonucuna varılıyor.

Orta üst sınıfta küçük hacimli motor sunma yarışında, İsveçli üretici Volvo, S80'in yerine gelen S90 modeli ile birlikte havlu atmıştı.

Söz konusu rekabette BMW ile Mercedes yalnız kalırken, Mercedes cephesinden gelen küçük hacimli dizel motor hamlesine BMW'nin nasıl karşılık vereceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Bu sınıfta yer alan bir diğer model olan Audi A6'da ise, 2 litrenin altında daha küçük hacimli herhangi bir motor seçeneği sunulmuyor.