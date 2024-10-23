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        16 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı

        Erzurum'da 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken, "neden ters ters bakıyorsun" tartışmasında Afganistan uyruklu 3 kişi tarafından boğazından bıçaklandı. Ağır yaralanan Ahmet Efe'nin yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 13:11 Güncelleme: 23.10.2024 - 13:13
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        16 yaşındaki çocuğa bıçaklı saldırı
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        Erzurum'da 100. Yıl Parkı'nda 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken ile Afganistan uyruklu 3 kişi arasında geçen hafta sonu iddiaya göre, "Neden ters ters bakıyorsun" nedeniyle tartışma çıktı.

        Çıkan tartışmada bu kişiler, 16 yaşındaki Ahmet Efe Taşken'e bıçakla saldırdı. Boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Taşken, hastaneye kaldırıldı.

        Üniversite hastanesinde yoğun bakıma alınan Taşken'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

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        #Erzurum
        #bıçaklı saldırı
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