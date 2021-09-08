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Haberler Gündem 3. Sayfa 16 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü! - Haberler
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16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirip, öldü

Antalya'da kahreden bir olay yaşandı. Kentte, 11'inci sınıf öğrencisi Efe Asaf Dur (16), derste kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Baba Bülent ve anne Ebru Dur, cenazenin alınması sırasında yakınlarının yardımıyla ayakta durdu

16 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü! - Haberler
16 yaşındaki Efe'nin kahreden ölümü!
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DHA

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre, Efe Asaf Dur, bu sabah ders sırasında aniden fenalaşıp, yere yığıldı. İlk müdahaleyi yapan sınıf öğretmeni ve arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine okula gelen sağlık ekipleri, Dur´un hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Efe Asaf Dur´un, ilk incelemede kalp krizinden yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Efe Asaf Dur'un cenazesi, otopsinin ardından baba Bülent, anne Ebru Dur ve yakınları tarafından morgdan alındı. Sinir krizi geçiren çift, yakınlarının yardımıyla ayakta durdu.

Efe Asaf Dur'un cenazesinin, Kepez ilçesi Mazı Dağı'ndaki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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