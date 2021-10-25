22 Kasım 2005'ten bu yana Almanya Şansölyesi olan Angela Merkel'in kendisi kadar giydiği ceketlerle de bugüne kadar çok konuşuldu. Bugünlerde görevi bırakmaya hazırlanan Merkel, yıllardır kendisiyle özdeşleşmiş renkli ceket ve pantolon giymeyi tercih ediyor.