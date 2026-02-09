Habertürk
        167 tutuksuz sanık savunma yapacak | Son dakika haberleri

        167 tutuksuz sanık savunma yapacak

        Liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, duruşma 8'inci gününde devam edecek. Davada Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 10:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 10:09
        167 tutuksuz sanık savunma yapacak
        Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin davada, duruşma 8’inci gününde devam edecek.

        DHA'nın haberine göre 5 Şubat’ta aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 kişi tahliye edilmişti. Bugün ise Aktaş’ın da aralarında yer aldığı 167 tutuksuz sanığın savunma yapması bekleniyor.

        'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 7’si belediye başkanı olmak üzere toplam 200 sanığın yargılandığı davada 33 sanık tutuklu bulunuyor.

        Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunun yetersiz kalması nedeniyle Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 numaralı salonda görülüyor. Tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmanın ilk haftasında Oya Tekin, Zeydan Karalar ve Utku Caner Çaykara’nın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıkların savunmaları alınmıştı. Silivri’deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde görülen davanın 7’nci gününde ise aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 9 sanık tahliye edildi.

        AZİZ İHSAN AKTAŞ İLK KEZ SAVUNMA YAPACAK

        Davanın üçüncü haftasında, hakkında 187 yıldan 450 yıla kadar hapis cezası istenen, örgüt lideri olduğu öne sürülen ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 Haziran 2025’te tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş’ın ilk kez savunma yapması bekleniyor. Aktaş ile birlikte toplam 167 tutuksuz sanığın savunmaları alınacak.

