17 Ekim Hangi Burç? 17 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

17 Ekim tarihinde doğan insanlar, Hava grubu burçlarından birine mensup olur. Her doğum gününün karşılık geldiği bir Güneş burcu vardır. Özellikle bu konulara yeni merak salmış insanlar, ilk olarak doğdukları günün karşılık geldiği burcu öğrenerek başlarlar. Sizin de doğduğunuz tarih 17 Ekim olabilir. O hâlde yazının devamından 17 Ekim burcu özellikleri ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

17 EKİM HANGİ BURÇ?

Birçok kişinin aklındaki soru, “17 Ekim hangi burç?” şeklindedir. Ekim ayında doğan herkesin burcu aynı değildir. Güneş, her ay farklı bir burçta kalsa da bunun için belirli günler vardır. Güneş, 17 Ekim tarihindeyken Terazi burcunda olur. Bu nedenle 17 Ekim tarihinde doğan insanların burcu Terazidir. Bu burç, Zodyak Kuşağında yer alan 12 burçtan biridir ve hava grubundadır. Öncü burçlar arasında bulunan Terazi, Venüs gezegeni tarafından yönetilir.

17 EKİM BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ 17 Ekim burcu kadını sempatik ve çekici yapısıyla birçok kişi arasında dikkat çekici bir yere sahiptir. Hayatlarını yaşama stillerinde etkili olan birçok görüşleri vardır. Modayı ve estetiği seven bu insanlar için en önemli konuların başında sosyalleşmek gelir. Bu noktada Terazi burcu kadınları için tam bir sosyal kelebek denilebilir. Son derece duygusal olan bu kadınlar için dışarıdan nasıl göründükleri çok önemlidir. Bu nedenle dış görünüşlerine yatırım yapmaktan hiç çekinmezler.

17 EKİM BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ 17 Ekim burcu erkeği de burcun kadını gibi dış görünüşüne ve ne giydiğine özen gösterir. Duygusal ve zarif seven bu adamlarla birlikte olan kadınların kendisini değerli hissetmesi çok yüksek ihtimaldir. İş hayatlarında başarılarıyla dikkat çeker ve ekip arkadaşlarıyla kurdukları başarılı iletişim sayesinde sevilip sayılırlar. 17 EKİM YÜKSELENİ NEDİR? Sık sorulan soruların başında “17 Ekim yükseleni nedir?” sorusu gelir. 17 Ekim tarihine özel bir yükselen burç yoktur. Ancak yükselen burcu Terazi olan insanların bazı özellikleri şunlardır;

Duygusal yapıda insanlardır.

İletişime ve anlaşılmaya çok önem verirler.

Anlaşılmadıkları durumlarda çok üzgün olurlar.

Saksı, fincan, parfüm, kitap ve benzeri hediyelerden hoşlanırlar.

Yükselen burcu Terazi olan insanlarda estetik kaygı çok yüksektir. Üstlerinde taşıdıkları hemen hemen her şeyin göze güzel görünmesini isterler.

Akılcı ve mantıklı yönleriyle de dikkat çeken insanlardır. 17 EKİM BURCU YORUMU 17 Ekim burcu yorumu astrologlar tarafından günlük, haftalık, aylık ve yıllık şekilde yapılır. Ancak siz, Terazi burcu ile ilgili genel bir yorum öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz; Öncü insanlar olan Teraziler, bulundukları ortamın nabzını tutan kişilerdir.

Sosyal çevreleri tarafından sevilir ve sayılırlar.

Zodyak döngüsünün yedinci burcu olan Terazi, bu kişilere duygusal bir yapı vermiştir.

Girdikleri ortamlarda gerek görüntüleri gerek iletişim yetenekleriyle kendilerini hayran bırakırlar.

Denge ve uyum, onlar için çok önemlidir. 17 EKİM TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER HANGİLERİ? 17 Ekim'de doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıdaki listede verilmiştir;