17 Nisan güncel akaryakıt fiyatları: Motorin, benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatlarında güncel veriler
Son dönemde Ortadoğu'da oluşan savaş atmosferi ile birlikte hızlı bir artış gösteren akaryakıt fiyatları hem ülkemizde hem de dünyada yakından takip ediliyor. Peki motorin, benzin ve LPG ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarında güncel veriler ne durumda? Ayrıntılar haberimizde.
Son günlerde hızlı yükselişiyle piyasaları sarsan akaryakıt fiyatları, milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Peki motorin, benzin ve LPG ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarında güncel veriler ne durumda? Ayrıntılar haberimizde.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM NE?
Motorin litre fiyatında 16 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 4,04 TL’lik bir indirim uygulandı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ise akaryakıt fiyatları; dağıtım maliyetleri ve rekabet koşullarına bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebiliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62,70 TL
Motorin: 71,59 TL
LPG: 34,99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62,56 TL
Motorin: 71,45 TL
LPG: 34,39 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63,67 TL
Motorin (Mazot): 72,71 TL
LPG (Otogaz): 34,87 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 63,94 TL
Motorin (Mazot): 72,99 TL
LPG (Otogaz): 34,79 TL