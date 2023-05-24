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Haberler Yaşam Astroloji 17 Temmuz Hangi Burç? 17 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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17 Temmuz hangi burç? 17 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

17 Temmuz doğumlu kişiler hangi burç olduklarını merak etmekte ve araştırmaktadır. Peki 17 Temmuz ne burcudur?

17 Temmuz Hangi Burç? 17 Temmuz Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
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Takvim 17 Temmuz olduğunda bu tarihte doğanlar 17 Temmuz hangi burç noktasında meraklanmaktadır. 22 Haziran’da başlayan ve 22 Temmuz’a kadar devam eden süreç Yengeç burcunu temsile der. Bu sebepten 17 Temmuz burcu ne sorusuna da Yengeç burcudur diye cevap verebiliriz. Yengeç burcu, su elementine ait bir burçtur ve astrolojik olarak dördüncü evi temsil eder. Yengeç burcu, duygusal ve hassas bir doğaya sahiptir. Aile bağlarına önem verir, evine bağlıdır ve sevdiklerini korumak için çaba sarf eder. Aynı zamanda, duygusal dalgalanmaları da sık sık deneyimleyebilirler. Yengeç burcunun şanslı günü Pazartesi'dir, şanslı renkleri arasında ise mavi ve beyaz vardır.

17 Temmuz Burcu Özellikleri

Zaman zaman ikili ilişkilerin uyumu ya da kişisel özelliklerimize açıklık getirebilme isteğiyle günlük, yıllık ya da genel bağlamdaki burç yorumlarını okumak oldukça yaygındır. 17 Temmuz burcu yorumu ise bu tarihte doğanların astroloji ile ilgilendikleri takdirde oldukça ilgisini çeken noktalardandır. Fakat burç yorumlarını kadın ve erkek olarak değerlendirmek daha doğru olur.

17 Temmuz Burcu Kadını

17 Temmuz burcu, Yengeç burcunun üçüncü dekanına denk gelen bir burçtur. İşte 17 Temmuz burcu kadınının genel özellikleri:

  • Hassas ve duygusal: 17 Temmuz burcu kadını, duygusal bir yapıya sahiptir ve başkalarının duygularını önemser. Kendi duygularını açıkça ifade etme eğilimindedir.
  • Koruyucu ve şefkatli: Bu burç, başkalarına karşı koruyucu ve şefkatli bir tutum sergiler. Sevdiklerini korumak için elinden geleni yapar ve empati yeteneği yüksektir.
  • Evine düşkün: Ev ve aile değerlerine büyük önem verir. Ev ortamını düzenlemek ve sevdikleriyle vakit geçirmekten keyif alır. Aile bağları güçlüdür ve aile üyeleriyle yakın ilişkiler kurmayı sever.
  • Yaratıcı ve hayal gücü yüksek: 17 Temmuz burcu kadını, hayal gücü zengin bir kişiliğe sahiptir. Yaratıcı projeler üretmekten hoşlanır ve sanatsal yetenekleri olabilir. Kendini ifade etmek için farklı yollar arar.
  • İçe dönük ve duyarlı: Bu burcun kadınları genellikle içe dönük ve çekingen olabilir. Diğer insanların tepkilerine duyarlıdır ve eleştirilere karşı hassastır. Kendini rahat hissettiği ortamlarda daha açık ve sosyal olabilir.
  • Güvenilir ve sadık: 17 Temmuz burcu kadını, güvenilirlik ve sadakat konusunda ön plana çıkar. İlişkilerinde sadık bir partner olur ve sevdikleriyle güçlü bir bağ kurar.
  • Hassas sindirim sistemi: Bu burcun kadınları genellikle hassas bir sindirim sistemine sahiptir. Stres veya duygusal dalgalanmalar sindirim problemlerine neden olabilir, bu yüzden dengeli bir yaşam tarzına dikkat etmeleri önemlidir.

Bu özellikler genel olarak 17 Temmuz burcu kadınlarını tanımlar, ancak her bireyin kişilik özellikleri ve davranışları farklı olabilir.

17 Temmuz Burcu Erkeği

17 Temmuz burcu erkeği, Yengeç burcuna denk gelir. Bu burcun erkeklerinin genel özellikleri şu şekildedir:

  • Duygusal: Yengeç burcu erkekleri, duygusal ve hassas bir yapıya sahiptir. İç dünyaları zengindir ve duygusal deneyimlerini önemserler.
  • Koruyucu: Bu erkekler, sevdikleri kişileri koruma ve kollama isteğiyle doludur. Aileleri ve yakın arkadaşları için güçlü bir koruyucu hissi taşırlar.
  • Evine düşkün: Evleri ve aileleri onlar için önemlidir. Huzurlu bir aile ortamı yaratmayı ve sevdikleriyle birlikte vakit geçirmeyi severler. Evlerini rahat ve sıcak bir şekilde düzenlemeye özen gösterirler.
  • Romantik: Yengeç burcu erkekleri romantik ve duygusal ilişkilerden hoşlanır. İlişkilerinde sadık ve sevecen bir tutum sergilerler. Partnerlerine karşı anlayışlı ve şefkatli olurlar.
  • İçe dönük: Bu erkekler genellikle içe dönük bir yapıya sahiptir. Yabancılara karşı çekingen olabilirler, ancak yakın çevrelerinde daha rahat ve açık olabilirler.
  • İyi dinleyiciler: Yengeç erkeği, insanların dertlerini dinlemekten ve onlara destek olmaktan hoşlanır. Empatik bir yaklaşım sergiler ve başkalarının duygusal ihtiyaçlarına önem verir.
  • İhtiyatlı ve planlı: Plan yapmaktan ve geleceği güvence altına almaktan hoşlanırlar. Risk almaktan ziyade güvenliği tercih ederler. Kararlarını dikkatlice düşünerek verirler.

17 Temmuz Burcu Yükseleni

17 Temmuz burcunun yükseleni, doğum saatine bağlı olarak değişir. Doğru yükselen burcu hesaplamak için doğum tarihinden önceki ve sonraki saatlerin bilinmesi gerekir. Bu nedenle, doğru bir yanıt vermek için doğum saati ve konumunuza ihtiyacım var.

17 Temmuz Tarihinde Doğan Türk Ünlüler ve Futbolcular

Kişiler kendileri ile aynı günü paylaşan ünlü isimleri merak edebilmektedir. 17 Temmuz’da doğan Türk ünlü ve futbolcu isimleri şöyle listeleyebiliriz:

  • Halit Deringör
  • Ari Barokas
  • Anıl Piyancı
  • Özlem Yılmaz
  • Miray Akay

Ayrıca 17 Temmuz’da doğan yabancı ünlü ve futbolcu isimler de şu şekildedir:

  • Donald Sutherland
  • David Hasselhoff
  • Jeremy Hardy
  • Claudio Lopez
  • Marcos Senna

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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