17 yaşında kalbine yenildi

17 yaşındaki Yasin kalbine yenildi
İstanbul'da 17 yaşındaki Yasin Kılıçoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kılıçoğlu, memleketi Kastamonu'da gözyaşları arasında toprağa verildi
Giriş: 16.11.2023 - 14:52 Güncelleme: 16.11.2023 - 14:52
İstanbul'da yaşayan Yasin Kılıçoğlu (17), geçirdiği kalp krizi sebebiyle yaşamını yitirdi.
Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, İstanbul'daki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Devrekani ilçesine getirildi.
Yakınlarını yasa boğan Yasin Kılıçoğlu'nun cenazesi, Doğuörcünler köyünde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.