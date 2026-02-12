Canlı
Habertürk
Habertürk
        17 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü! | Son dakika haberleri

        17 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü!

        Çanakkale'de korkunç bir cinayet işlendi. Olayda 17 yaşındaki Y.S.A., tartıştığı üvey babası Emrullah Çiloğlu'nu av tüfeğiyle öldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2026 - 13:07 Güncelleme: 12.02.2026 - 13:07
        17 yaşındaki çocuk, üvey babasını öldürdü!
        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 17 yaşındaki çocuk tartıştığı üvey babasını av tüfeğiyle öldürdü.

        İHA'nın haberine göre korkunç olay, Biga ilçesine bağlı Kocagür köyünde dün gece saatlerinde meydana geldi. Kocagür köyünde işçi olarak çalışan Emrullah Çiloğlu (37) ile eşi Hatice Çiloğlu arasında tartışma çıktı.

        TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

        Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hatice Çiloğlu'nun oğlu Y.S.A. da tartışmaya dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda av tüfeğini ateşleyen Y.S.A., üvey babası Emrah Çiloğlu'nu sırtından ve başından yaraladı.

        GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahaleye rağmen Emrah Çiloğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. Y.S.A. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        *Temsili fotoğraf: İHA

