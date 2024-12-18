Aralık ayında on yedi gün geride kalırken, 18 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Bilindiği üzere bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olurken, bazı günler ise resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda 18 Aralık tarihinde kutlanan özel günleri haberimizde bir araya getirdik. İşte detaylar...