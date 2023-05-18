18 Ekim Hangi Burç?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Astroloji 18 Ekim Hangi Burç? 18 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
ABONE OL

18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Güneş sisteminin detaylı analizini sunan astrolojinin kimilerimizin hayatındaki önemi büyüktür. Bu yadsınamaz gerçek bizi burç yorumlarıyla buluşturmaktadır. Burç yorumlarına günümüzde dergiler ve gazetelerden ulaşılabildiği gibi internet üzerinden de ulaşılmaktadır. 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? İşte, detaylar.

18 Ekim Hangi Burç? 18 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
HABERTURK.COM

Güneş’in aldığı pozisyonlara göre şekillenen burçlar Zodyak kuşağında 12 adettir. Her burcun başlangıç ve bitiş döngüsü yer almaktadır. Bitiş döngüsünden sonra yerini bir sonraki burca bırakmaktadır. Peki, 18 Ekim hangi burç? 18 Ekim tarihinde doğanların burcu ne? 18 Ekim burcu kadının ve erkeğinin özellikleri nelerdir? 18 Ekim yükseleni nedir? 18 Ekim burcu yorumu nasıldır? 18 Ekim'de doğan Türk ünlüler, yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, tüm detaylar.

18 Ekim Hangi Burç?

18 Ekim’de doğanların burcu terazi burcudur. Terazi burcunun tarih aralığı 23 Eylül ile 22 Ekim arasıdır. Yönetici gezegeni Venüs’tür.

18 Ekim Burcu Ne?

18 Ekim tarihi terazi burçlarının tarihidir. Elementi hava olan terazi burcu dengeyi ve uyumluluğu sembolize etmektedir.

18 Ekim Burcu Özellikleri

Terazi burcundan daha adil burç bulmak güçtür; öyle ki terazinin burç sembolü dahi kantardır. Bu kantar adaleti, uyumluğu ve dengeyi temsil etmektedir. Terazi bilinen aksine dengesiz bir burç değildir. Dengesiz burç niteliğinde olan ikizlerdir. Terazi denge ve simetrinin yegâne burcudur. Ömürleri yettiğince adalet ve eşitlik peşinde koşarlar. Çatışmalar ve tartışmalardan hoşlanmazlar. Ortamın barış içerisinde olmasına özen gösterirler. Bunun için de çaba sarf ederler. Bu sebebiyle barış elçileri lakabıyla bilinirler. Hava burcunun getirdiği keskin zekadan teraziler de nasibini almaktadır. Yaşamlarını sanat, müzik ve seyahatle şekillendirmeyi severler. Venüs gezegeninden aldığı güzelliği başkalarına göstermek konusunda çekince yaşamazlar. Romantik ilişkilerdeki ilk hedefleri barış ve uyumu canlı tutmaktır. Oldukça romantiktirler. Kimi zaman romantiklerini sözlerle kimi zaman da davranışlarla belli ederler. Genellikle arkadaşlarını ön plana çıkarırlar. Arkadaşlık ilişkileri onlar için önemlidir. Sosyal çevreleri de bu ölçüde oldukça geniştir. Tatlı dilleriyle karşısındakini etkilemeyi iyi bilirler.

18 Ekim Burcu Erkeği

Terazi erkekleri arkadaşlarını kendinden daha iyi tanır. Onların sevdiği yiyeceklere, dinledikleri müziklere ve ilgi alanlarına oldukça hakimdirler. Özellikle yakın arkadaşlıklarının ihtiyaçlarına kendinden daha fazla önem verir. Bu insanların ona olan güvenini sağlamlaştıracaktır. Oldukça alçak gönüllüdürler. Eleştirilere karşı oldukça duyarlıdır. Çok eleştiri aldığı konularda kendisini değiştirmek için elinden gelen çabayı sergileyecektir. Aşk konularında karşısındaki kişinin tüm ihtiyaçlarına yetişmek ister. Bazen küçük hediyelerle ilişkiyi canlı tutmak ister. Terazi erkekleri yardımsever ve uyumlu kişilerdir. İlişkilerde pürüz çıkaran değil, problem çözücü olarak bilinirler. Yardım etmekten zevk alırlar. Bu onların bir nevi asli görevidir. Sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapar. Kötü geçen bir günün ardından terazi erkeğinin yaptığı esprilerle keyfiniz yerine gelebilir.

18 Ekim Burcu Kadını

Güzelliğe ve heyecana kapılan terazi burcu kadınları romantik duygularıyla karşısındakini şaşırtabilir. Venüs’ün güzelliği ve zevkiyle yönetilen terazi kadını flört ve aşk çemberiyle çevrelenmiş ilişkilerin başkahramanıdır. İyi bir problem çözücüdürler. Hızlı düşünme yetenekleri sayesinde sorunlarınıza kolayca çözüm bulabilirler. Bu onları hem iyi bir dinleyici hem de iyi bir arkadaş yapmaktadır. Güçlü bir ahlaki pusulaya sahiptirler. Adalet ve hakkaniyet onlar için her şeyden önemlidir. Tartışmalardan olabildiğince kaçınmak isterler. Barış ortamının sağlanması için ellerinden geleni yaparlar. Dışa dönük yapıları gereği sosyal etkileşimlerden hoşlanırlar. Terazi kadının temel özelliklerinden biri de sosyalliktir.

18 Ekim Burcu Yorumu

  • Arkadaş canlısıdırlar. İnsanların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından üstün tutarlar.

  • Adalet ve hakkaniyet peşinde bir yaşam sürdürürler.

  • Romantizmin tüm yönlerini ilişkilerinde sergilerler.

  • Tartışma ve kavgalardan hoşlanmazlar.

  • Kimi zaman ayrıntılar içinde boğuşurlar.

  • Kararsız yapıları vardır.

  • Çalışmak terazi için ibadettir.

  • Pozitif bakış açısına sahiptirler.

18 Ekim Yükseleni Nedir?

Yükselen burcunuzu hesaplayabilmek ve öğrenebilmek için doğum tarihinizi saatine kadar detaylı olarak bilmeniz gerekmektedir.

18 Ekim'de Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

  • Oyuncu Emre Karayel

  • Oyuncu Wilma Elles

  • Oyuncu Dağhan Külegeç

  • Oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı

  • Şovmen Yıldo

  • Müzisyen Neşet Ruacan

  • Diplomat Onur Öymen

  • TRT radyo ve TV sunucusu Aylin Özmenek

  • Türk atlet Birsen Bekgöz

18 Ekim'de Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

  • Müzisyen Chuck Beryy

  • Alman fizikçi Ernst Pascual Jordan

  • Oyuncu George C. Scott

  • Oyuncu Zac Efron

  • Oyuncu Tyler Posey

  • Oyuncu Kurt Caceres

  • Oyuncu Peter Boyle

  • Oyuncu Freida Pinto

  • Amerikalı şarkıcı Ne-Yo

  • Amerikalı güreşçi Simon Gotch

  • Kanadalı besteci Howard Shore

  • Aktör Jean Claude Van Damme

  • Brezilyalı futbolcu Dante

  • Kazak tenisçi Zarina Diyas

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

30 Ekim Hangi Burç? 30 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 30 Ekim hangi burç?
29 Ekim Hangi Burç? 29 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 29 Ekim hangi burç?
28 Ekim Hangi Burç? 28 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 28 Ekim hangi burç?
27 Ekim Hangi Burç? 27 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 27 Ekim hangi burç?
26 Ekim Hangi Burç? 26 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 26 Ekim hangi burç?
25 Ekim Hangi Burç? 25 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 25 Ekim hangi burç?
24 Ekim Hangi Burç? 24 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 24 Ekim hangi burç?
23 Ekim Hangi Burç? 23 Ekim Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?
YAŞAM 23 Ekim hangi burç?
İçinizi ferahlatacak ve formda kalmanızı sağlayacak 5 şekersiz içecek tarifi!
YAŞAM İçinizi ferahlatacak 5 şekersiz içecek tarifi!
İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı sürüyor
YAŞAM İzmir Körfezi'nde deniz yosunu yayılımı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.