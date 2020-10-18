18 Ekim koronavirüs tablosu açıklanıyor! Türkiye'de koronavirüs vakası ne kadar oldu? Son dakika koronavirüs h

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son olarak dün koronavirüs vakalarını açıkladı. Koca "Yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız" dedi.

18 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

17 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 1723 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1401 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 302 bin 499'a çıktı.

Toplam test sayısı 12 milyon 306 bin 909'a ulaştı. Hasta sayısı 345 bin 678, vefat sayısı 9 bin 224, ağır hasta sayısı 1428, aktif hasta sayısı 33 bin 955 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,9, yatak doluluk oranı yüzde 48,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,7, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün yapılan testlerde 1723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan, hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şu an en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız."

Taksim'de turistlere yönelik drone destekli Kovid-19 denetimi

Beyoğlu Taksim'de polis ekipleri, Kovid-19 önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ile İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği (İHA Büro) ekipleri, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi. İHA Büro ekipleri de uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz'den kış uyarısı

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, Kovid-19 önlemlerinin rehavete kapılmadan sürdürülmesi halinde, toplumun kış aylarını rahat geçireceğini söyledi.

Gündüz, Kovid-19 salgını Türkiye'de tanındıkça insanların ve sağlıkçıların hastalık konusunda deneyim kazanmaya başladığını ifade etti.

Normalleşme sürecinde kurallara uyulmaması nedeniyle özellikle eylül ve ağustosta Türkiye'nin belirli bölgelerinde vaka sayılarında ciddi yükselişler görüldüğünü anımsatan Gündüz, sonrasında toplumun maske, mesafe ve hijyen konusunda daha duyarlı hale geldiğini anlattı.

Gündüz, hastalıkla mücadelede tedbirlerin önemine değinerek, "Toplumun tedbirlere sıkı sıkıya uyması, bu hastalığın bulaşmasını, artmasını engelleyecek ama bundan rehavete kapılıp da ödün verilirse önümüzdeki aylarda yine vaka sayıları artışa geçebilir. Tedbirlerle bir noktaya gelebiliyoruz. Henüz aşısı bulunmadığı, toplum bağışıklık kazanmadığı için mutlaka tedbirlere sıkı sıkıya devam etmek ve bu virüsle yaşamayı öğrenmek gerekiyor." diye konuştu.

DÜNYADA SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 294 bin, Hindistan'da 7 milyon 442 bin, Brezilya'da 5 milyon 201 bin ve Rusya'da 1 milyon 384 bine ulaştı.

İngiltere'de, salgın önlemleri ve aşı karşıtı StandUpX adlı grubun üyeleri, gösteri yasağına rağmen başkent Londra'da yürüyüş yaptı.

İtalya'da son 24 saatte tespit edilen 10 bin 925 yeni vaka, ülkede salgının başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in, yakın korumasının Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle önlem amaçlı karantinaya alındığı bildirildi.

Belçika'da federal hükümet salgınla mücadele için yeni tedbirler açıkladı. Bunlar arasında kafe, bar ve restoranların bir ay boyunca kapatılması, gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, mümkün olduğunca evden çalışma mecburiyeti gibi önlemler bulunurken, restoranların paket servisinin devam edebileceği kaydedildi. Belçika hükümeti, kapanan iş yerlerini desteklemek için 500 milyon avroluk bütçe ayrıldığını duyurdu.

Vatikan Şehir Devleti'nde Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un ikamet ettiği Santa Marta konukevinde kalan bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve kendisinin başka bir yerde tecrit altına alındığı bildirildi.

Malta'da vakaların hızla yükselmesi sonrasında yeni sıkı tedbirler açıklandı. Buna göre, ülkede açık alanlarda da maske zorunluluğu getirilirken, bar ve gece kulüplerinin saat 23.00'te kapanacağı bildirildi. Kurallara uymayanlara yönelik para cezalarının da artırıldığı duyuruldu.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg’e yapılan rutin Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Selmo Cikotic'in Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Malezya Başbakanı Muhyiddin Yasin, Kovid-19'a yakalanan bir bakanla aynı ortamda yer aldığı gerekçesiyle 14 gündür bulunduğu ev karantinasından çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, Parma ve Crotone'da Kovid-19 vakalarına rastlandı.