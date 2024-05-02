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        Haberler Dış Yazar 18 Haziran Hangi Burç? 18 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        18 Haziran Hangi Burç? 18 Haziran Burcu Yükseleni, Yorumu ve Özellikleri Nedir?

        Güneş burcu, birçok kişinin hayatını şekillendirmede önemlidir. Astrolojiye birçok kişi, kendi günlük burcunu merak ederek başlar. Güneş burcu ise kişinin doğduğu tarih ile bulunur. Örneğin 18 Haziran'da doğan bir kişinin Güneş burcu, saat kaçta doğduğuyla değişmeksizin sabittir. Peki 18 Haziran burcu ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 16:30 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:30
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        18 Haziran Hangi Burç?
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        Güneş burcunun astrolojide son derece önemli bir yeri vardır. Bir kişinin karakteri üzerinde olumlu ve etkili bir faktör olan astroloji, bilhassa güneş burcunun merak edilmesiyle öğrenilmek istenir. Doğum haritasında önemli bir bilgi olan güneş burcu, yükselen ve ay burcuyla birlikte incelendiğinde kişinin karakter özellikleri ortaya çıkarılmış olur. Bu bilgiler, gezegen konumları ve dereceler ile bir araya getirildiğinde yeni bir astrolojik portre ortaya çıkar. Bu nedenle insanlar, bazı tarihlerin hangi burçlara işaret ettiğini merak eder. İşte 18 Haziran burcu özellikleri

        18 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

        İnternet aramalarında özellikle “18 Haziran hangi burç?” sorusunun yanıtı aratılır. Bu günde doğan kişilerin ise İkizler burcu olduğu bilinir. İkizler burcu, Zodyak’ta 3. sıradadır ve kendisinden sonra Yengeç burcu gelir. Hava grubuna mensup olan İkizler, iletişimin temsili Merkür gezegeniyle yönetilir.

        18 Haziran burcuna mensup kişilerin olumlu özellikleri;

        • Cömert
        • Eğlenceli
        • Güler yüzlü
        • Konuşkan
        • Sosyal
        • Araştırmacı
        • Hızlı düşünen

        İkizler burçlarının olumsuz özellikleri;

        • Tezcanlı
        • Zor karar veren
        • Farklı fikirlere kapalı olan
        • Özgürlük düşkünü
        • Değişken
        • Duygu durumu dalgalı

        18 HAZİRAN BURCU KADINI ÖZELLİKLERİ

        18 Haziran burcu kadını ile birlikte olan erkekler, bu kişilerin aniden karar değiştirebileceğine hazır olmalıdır. Zaman zaman çok konuşan bu kadınlar, bu özellikleriyle sosyal ortamlarda ve iş hayatında başarılı olurlar. Büyük isim yapmayı ve ortamlarda popüler olmayı hedefleyen İkizler kadınları, zaman zaman farklı meraklı yapılarıyla karşı tarafı boğabilirler. İkizler burcu kadınına gardenya, sümbül ve yasemin gibi çiçekler hediye edebilirsiniz.

        18 HAZİRAN BURCU ERKEĞİ ÖZELLİKLERİ

        18 Haziran burcu erkeği ile birlikte olan kadınların üstün zekâya sahip bir erkekle birlikte olduklarını bilmeleri gerekir. Bu adam, entelektüel bilgi birikimine önem verir ve hayatını geçireceği insanda da aynı özellikleri görmek ister. Ani ve değişken ruh durumları, zaman zaman karşılarındaki insanı üzebilir. Ancak yine de bu burçtaki bir kişiyle arkadaş olmak ya da ilişki kurmak keyifli bir deneyimdir.

        18 HAZİRAN BURCU YORUMU

        18 Haziran burcu yorumu için aşağıdaki maddeleri inceleyebilirsiniz;

        • Bu burca sahip insanlar çok hızlı karar değiştirmeleriyle bilinir.
        • Değişken yönü öne çıkan İkizler insanları, gazetecilik ve yazarlık gibi mesleklerde başarılı olabilir.
        • Yardımcı olmayı ve etrafa neşe dağıtmayı severler.
        • Zaman zaman kararsız yönleriyle karşılarındaki kişileri üzebilirler.

        18 HAZİRAN YÜKSELENİ NEDİR?

        Sorulan sorulardan biri de “18 Haziran yükseleni nedir?” sorusu olarak öne çıkar. Kişinin karakterini belirleme konusunda önemli olan yükselen burç, 18 Haziran’da doğan kişinin doğum saatiyle belirlenebilir.

        18 HAZİRAN TARİHİNDE DOĞAN ÜNLÜLER

        18 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular aşağıda sıralanmıştır;

        • 18 Haziran 1974: Türk oyuncu, sunucu ve eski manken Kenan İmirzalıoğlu
        • 18 Haziran 1976: Türk spor spikeri ve gazeteci Bilgehan Demir
        • 18 Haziran 1958: Türk besteci Mazlum Çimen
        • 18 Haziran 1987: Türk oyuncu Ezgi Asaroğlu

        18 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular ise aşağıda derlenmiştir;

        • 18 Haziran 1989: Gabonlu milli futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang
        • 18 Haziran 1986: Kanadalı film ve televizyon dizisi oyuncusu Meaghan Rath
        • 18 Haziran 1986: Fransız tenis oyuncusu Richard Gasquet
        • 18 Haziran 1942: İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci Paul McCartney
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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