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        Haberler Televizyon 18 Kasım reyting sonuçları: Zirve yarışına Milli Maç yayını da girdi! Cumartesi günü reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 18 Kasım Cumartesi AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 18 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından yakından inceleniyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Gönül Dağı dizisi Milli Maç nedeniyle erken bitti. Öte yandan Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim gibi Cumartesi günü yayınlanan yapımlar her hafta olduğu gibi bu hjafta da aynı saatte başlayıp bitti. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 18 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2023 - 09:30 Güncelleme: 19.11.2023 - 09:30
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        Reyting sonuçları 18 Kasım Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımların başında yer aldı. Bu hafta diğer haftalardan farklı olarak Gönül Dağı sonrası ekrana gelen Almanya - Türkiye maçı da reytinglerde rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        18 Kasım reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        18 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        18 KASIM AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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