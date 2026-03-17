18 Mart hava nasıl? Meteoroloji duyurdu!
18 Mart Çarşamba günü hava durumu gündeme geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Mart Çarşamba günü rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğini belirtti. İşte 18 Mart il il hava durumu...
Nisan ayına yaklaşırken, bayram öncesinde Meteoroloji’nin yayımladığı son dakika hava durumu tahminleri sorgulanıyor. Bu kapsamda, 18 Mart Çarşamba bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? soruları gündeme geldi. İşte Meteoroloji açıklamaları ile İzmir, İstanbul, Ankara il il hava durumu raporu...
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Manisa ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 3°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu