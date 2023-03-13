Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Milli mücadeleye büyük katkısı olan 18 Mart zaferi, dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne oldu. Bu yıl 108.yılı kutlanacak 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...