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18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

Cumhuriyetimizin kurulmasındaki en önemli zaferlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü için geri sayım başladı. Bu kutlu zaferin 108. sene-i devriyesi öncesi vatandaşlarımızın en çok arama yaptığı konulardan biri olan; 18 Mart resmi tatil mi ve PTT, kargo ve bankalar açık mı gibi soruların cevaplarını derledik!

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  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir gurur ve coşkuyla kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi için geri sayım başladı. Milli mücadeleye büyük katkısı olan 18 Mart zaferi, dünya tarihini değiştiren bir savunmaya sahne oldu. Bu yıl 108.yılı kutlanacak 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...
  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    18 MART RESMİ TATİL Mİ?

    Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 18 Mart, resmi tatil statüsünde bulunmuyor. 

    Bu kutlu gün için her yıl resmi kurumlarda ve okullarda kahraman askerlerimizi anmak için törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.
  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    18 MART CUMARTESİ PTT ŞUBELERİ, KARGOLAR VE BANKALAR AÇIK MI?

    Merkez PTT şubeleri dışında tüm PTT'ler cumartesi günü kapalıdır. Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri cumartesi günü 13.30 kadar hizmet vermektedir. Tüm PTT şubeleri pazar günleri kapalıdır.

    Kargoların cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

    Bankalar ise Cumartesi günü hizmet vermemekte.
  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

    Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

    Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

    Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

    Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023

    Perşembe Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

    Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

    Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

    Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

    Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

    Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

    Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

    Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
  • 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart PTT, kargo ve bankalar açık mı?

    Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

    Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

    Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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