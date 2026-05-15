18 Mayıs Pazartesi okul var mı? 18 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler tatil takvimine odaklanmış durumda. Bu yıl bayramın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle, öncesindeki 18 Mayıs Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Tatil planı yapmak isteyen aileler, pazartesi gününe ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki 18 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? Ayrıntılar haberimizde.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, öğrenciler ve veliler tatil takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Bu yıl bayramın Salı gününe denk gelmesi, özellikle öncesindeki 18 Mayıs Pazartesi gününün tatil olup olmayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Tatil planı yapan aileler ise pazartesi gününe ilişkin resmi açıklamaları araştırıyor. Peki 18 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil mi? İşte detaylar…
18 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mayıs Pazartesi günü için herhangi bir tatil uygulaması bulunmuyor. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesine denk gelmesine rağmen, bu tarihte ne tam gün ne de yarım gün tatil söz konusu değil.
Öğrenciler 18 Mayıs Pazartesi günü okullarına normal şekilde devam edecek.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Salı günü okullarda eğitim yapılmayacak ve resmi tatil kapsamında kapalı olacak.