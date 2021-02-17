Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da kar yağışının buzlanmaya neden olması nedeniyle okullar 18 Şubat Perşembe günü de tatil edildi. Öğrenciler aynı kararın Ankara'da alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü 8. ve 12. sınıflar için başladı. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Ankara kar tatili ile ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU

.