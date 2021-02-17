Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

18 Şubat Perşembe Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika Ankara hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara'da kar yağışı Cuma gününe kadar etkili olmaya devam edecek. Ankara'da yarın okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

18 Şubat Perşembe Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı?

Ankara'da Pazartesi günü başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. İstanbul'da kar yağışının buzlanmaya neden olması nedeniyle okullar 18 Şubat Perşembe günü de tatil edildi. Öğrenciler aynı kararın Ankara'da alınıp alınmayacağını merak ediyor. Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valiliği açıklama yaptı mı? Ankara hava durumu...

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Yüz yüze eğitim 15 Şubat Pazartesi günü 8. ve 12. sınıflar için başladı. Bazı illerde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak Ankara kar tatili ile ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama gelmedi.

ANKARA HAVA DURUMU

.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı!
GÜNDEMİstanbul'da yarın okullar tatil mi?
Samsun'da buzdan kayan 15 araç birbirine girdi
GÜNDEMBuzdan kayan 15 araç birbirine girdi: Yaralılar var
SON DAKİKA Doktor katil oldu! Diyetisyen eşini... - Haberler
GÜNDEMDoktor, diyetisyen karısını katletti!
Rize'de olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın yüz yüze eğitim yapılamayacak
GÜNDEMRize'de yüz yüze eğitime ara verildi
İşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek? - 2021 İşten Çıkarma Yasağı uzatıldı mı, bitiş tarihi ne zaman?
GÜNDEMİşten Çıkarma Yasağı ne zaman bitecek?
En güzel Regaip Kandili mesajları 2021 - Resimli, uzun, kısa, ayetli, hadisli, dualı Kandil mesajı ve sözleri
GÜNDEMEn güzel Regaip Kandili mesajları 2021!
Kafeler, restoranlar, kahveler ne zaman açılacak? - 1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?
GÜNDEM1 Mart'ta Kahveler, lokantalar, kafeler açılacak mı?
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yasaklar kalktı mı? Sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı?
GÜNDEMYasaklar kalktı mı?
Regaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir? - Regaip Kandili okunacak dualar nelerdir?
GÜNDEMRegaip Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
Üç aylar başlangıcı: Üç aylar ne zaman? Üç aylar duası
GÜNDEMİşte üç aylar duası...