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Haberler Gündem 3. Sayfa 18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü
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18 yaşındaki genç, tartıştığı yaşlı adamı öldürdü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 18 yaşındaki genç, evinde birlikte alkol aldığı 67 yaşındaki Hasan Hüseyin Yahşi'yi çıkan tartışmada bıçakla öldürdü

18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü
18 yaşındaki genç, yaşlı adamı öldürdü
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AA

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı kırsal Büknüş Mahallesi'nde yaşayan İlhan Can D. (18), evinde birlikte alkol aldığı Hasan Hüseyin Yahşi (67) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İlhan Can D., Yahşi'yi bıçakladıktan sonra kaçtı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Yahşi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, takibe aldıkları şüpheliyi yakaladı.

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