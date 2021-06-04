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1897'de kurulan tarihi Konyalı lokantası koronaya yenildi

İstanbul Sirkeci'de 1897 yılından bu yana hizmet veren tarihi Konyalı lokantası, kapılarını kapattı. Bünyesinde yaklaşık 45 kişinin çalıştığı tarihi lokanta tasfiye oldu. Emrah Doğru'nun haberi...

124 yıllık lokanta, koronavirüse yenildi... - Haberler
Tarihi Konyalı lokantası kapandı
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Tüm dünyayı etkisini alan ve milyonlarca insanın ölümüne yol açan koronavirüs salgını, Türkiye’de yeme-içme sektörünü de etkiledi.

İstanbul Sirkeci'de 1897'den bu yana faaliyet gösteren tarihi Konyalı lokantası da pandeminin etkisiyle kapanmak zorunda kaldı. Bünyesinde yaklaşık 45 kişinin çalıştığı tarihi lokanta tasfiye oldu.

Tarihi Konyalı lokantası işletme müdürü Nebih Yaman yaptığı açıklamada, "Pandemi dolayısıyla maalesef kapatmak zorunda kaldık. Sirkeci’deki lokanta kapandı ama Topkapı Sarayı'ndaki, Saray Konyalı lokantası faaliyetine devam edecek. Yaklaşık bir buçuk sene hiçbir şey yapamadık. Kademeli olarak kapanmak zorunda kaldık. Bizler de ayrılmak zorunda kaldık, yaklaşık 45 kişi çalışıyorduk" şeklinde konuştu.

16 SANDALYE İLE BAŞLADI

Osmanlı döneminden başlayıp Cumhuriyet'e uzanan bir tarihi barındıran lokantanın internet sitesinde, mekanın serüveninin ise 16 sandalye ile başladığına dikkat çekiliyor. Lokantanın tarihi şu şekilde yazılıyor: "Konya'nın Doğanbey ilçesinden 1895 yılında çıkan büyük dede Hacı Ahmet Doyuran 1897'de dört masa ve 16 sandalye ile Sirkeci'de 'Konya Lezzet Lokantası' adıyla mütevazı bir aşçı dükkanı açar. Bir süre sonra lokantayı damadı Mustafa Doğanbey 'e devreder. Lezzet ve temizliğin temsilcisi olarak kısa sürede tanınan lokanta, zaman içinde İstanbul mutfağı denince akla ilk gelen isimlerden birine dönüşecektir. Konyalı'nın şöhreti 1940'lardan sonra Nurettin Doğanbey'in çabalarıyla Türkiye'ye yayılır. Yerli yabancı devlet adamlarının, kral ve kraliçelerin, sanatçıların uğrak yeri olur."

ULU ÖNDER ATATÜRK'Ü DE AĞIRLADI

Lokantanın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de ağırladığının hatırlatıldığı satırlar şu şekilde devam ediyor; "Bugün, Doğanbey Ailesi'nin dördüncü kuşağından Mehmet Eren Doğanbey tarafından işletilen kuruluş, 1924 - 2006 yılları arasında ulu önder Atatürk'ten, İngiltere Kraliçesi Majeste Elizabeth II' ye , Pakistan Başkanı Benazir Butto'dan Amerika eski başkanı Richard Nixon'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen pek çok devlet büyüğünü, ünlü sanatçıları Kral ve Kraliçeleri ağırlama onuruna erişmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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