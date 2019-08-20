Milli Piyango'da merak edilen sonuçlar dünkü yapılan çekiliş ile belli oldu. Büyük ikramiye dörde bölünerek eşit şekilde dağıtıldı. Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye tam olarak 3000000 TL olarak sisteme geçti.

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , SİSTEM ANKARA SATILMAYAN BİLET- , İSTANBUL-MERKEZ

19 AĞUSTOS MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

19 Ağustos 2019 Milli Piyango çekiliş sonuçları mpi.gov.tr üzerinden açıklandı. Şansını arayan vatandaşlar aşağıdaki numaralardan bilet numarasına göre sorgulama yapabilir.

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

514645

-10000 TL ikramiye kazanan numaralar

030403 058171 153208 156091 258353 301394

321586 330977 385194 398460

-Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00928 04936 06153 22194 24373 25921

31374 39935 44238 44542 54436 64066

67223 69889 75913 82746 88642 91287

98515 99470

-Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0263 1195 2116 4129 4306 4891

5046 5076 5213 6249 6856 7245

7864 8527 9784

-Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

073 079 095 517 585 614

691 764 894 912

-Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

05 09 39 44 73 80

86 88

-Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 9

-3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

014645 114645 214645 314645 414645 504645

510645 511645 512645 513645 514045 514145

514245 514345 514445 514545 514605 514615

514625 514635 514640 514641 514642 514643

514644 514646 514647 514648 514649 514655

514665 514675 514685 514695 514745 514845

514945 515645 516645 517645 518645 519645

524645 534645 544645 554645 564645 574645

584645 594645