19 Kasım Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - 19 KASIM 2019

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA