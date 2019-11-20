19 Kasım Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. İşte 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 19 KASIM 2019

Milli Piyango çekilişi dün saat 15.00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirdi. İşte Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...

19 KASIM MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (İSTANBUL)- , İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

123914



100000 TL ikramiye kazanan numaralar

251284

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

023786 045598 132617 245381 271632 335977

409042 431525 538124 540792



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011735 029738 043617 095924 120596 164714

190670 308179 328205 330668 345622 371884

407698 443420 447639 505549 525406 534988

543190 584221

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar

00873 09238 15066 20547 25703 26393

26412 27460 30402 30825 37058 37521

46439 53125 73702 74418 77047 83132

90726 93932



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

1000 1018 1102 1333 1540 2074

2446 3587 3688 3751 4676 4739

4747 6487 8926

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

000 139 153 266 403 531

536 669 911 943

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

22 23 29 34 46 49 50 56

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 7



3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



023914 103914 113914 120914 121914 122914

123014 123114 123214 123314 123414 123514

123614 123714 123814 123904 123910 123911

123912 123913 123915 123916 123917 123918

123919 123924 123934 123944 123954 123964

123974 123984 123994 124914 125914 126914

127914 128914 129914 133914 143914 153914

163914 173914 183914 193914 223914 323914

423914 523914