BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.