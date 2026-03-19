19 Mart Perşembe bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahmini
Türkiye genelinde 19 Mart Perşembe günü için hava durumu merak konusu oldu. Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde serin ve yağmurlu bir hava hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığının ise, güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ramazan Bayramı süresince yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava hakim olacak. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İşte Türkiye geneli hava durum raporu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas ve Kayseri dışında), Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
İSTANBUL 8°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANKARA 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, Perşembe sağanak yağışlı