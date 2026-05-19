19 Mayıs 2026 bankalar açık mı? 19 Mayıs Salı bankalar kapalı mı olacak?
2026 yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer alan bu özel günde bankaların çalışma durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki 2026 19 Mayıs bankalar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
2026 yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Salı gününe denk geliyor. Türkiye’de resmi tatil olarak kutlanan bu anlamlı günde bankaların açık mı yoksa kapalı mı olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi. Peki 2026 19 Mayıs bankalar açık mı? Ayrıntılar haberimizde.
19 MAYIS 2026 BANKALAR AÇIK MI?
Resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs’ta bankalar kapalı olacak. Kamu ve özel bankaların şubelerinde işlem yapılmayacak ve gişe hizmetleri durdurulacak.
Şubeler üzerinden fiziksel işlem gerçekleştirilemeyecek; buna karşılık ATM’ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz olarak kullanılmaya devam edecektir. FAST sistemi dışındaki EFT ve havale işlemleri ise resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.