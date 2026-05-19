19 MAYIS 2026 BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil takvimine göre 19 Mayıs’ta bankalar kapalı olacak. Kamu ve özel bankaların şubelerinde işlem yapılmayacak ve gişe hizmetleri durdurulacak.

Şubeler üzerinden fiziksel işlem gerçekleştirilemeyecek; buna karşılık ATM’ler, mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı hizmetleri kesintisiz olarak kullanılmaya devam edecektir. FAST sistemi dışındaki EFT ve havale işlemleri ise resmi tatil nedeniyle beklemeye alınacak ve bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü hesaplara aktarılacaktır.