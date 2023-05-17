19 MAYIS MARKETLER AVM'LER AÇIK MI?

2023 yılı 19 Mayıs’ta market ve AVM'lerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.