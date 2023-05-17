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19 Mayıs Cuma marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için geri sayım başladı. 19 Mayıs ülke genelinde büyük bir coşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 19 Mayıs'ta markete ve AVM'ye gidecek olanlar, 19 Mayıs cuma günü marketler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtını arıyor. Resmi tatillerde birçok kurum kapalı olurken, kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermemektedir. İşte 19 Mayıs 2023 Cuma market ve AVM'lerin çalışma durumu...

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  • 19 Mayıs Cuma marketler, AVM'ler açık mı, saat kaçta kapanıyor ve çalışıyor mu?

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil statüsünde yer alan milli bir bayramdır. 19 Mayıs'ta markete gidip alışveriş yapmayı düşünenler, 19 Mayıs Cuma günü market ve AVM'lerin çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki, "19 Mayıs Cuma marketler açık mı, saat kaçta kapanıyor?" İşte 19 Mayıs Cuma market ve AVM'lerin çalışma saatleri...
  • 19 Mayıs Cuma marketler, AVM'ler açık mı, saat kaçta kapanıyor ve çalışıyor mu?

    19 MAYIS MARKETLER AVM'LER AÇIK MI?

    2023 yılı 19 Mayıs’ta market ve AVM'lerin kapalı olup olmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak marketlerin açık olacağı beklenirken çalışma saatlerinde değişiklilk olma ihtimali de bulunuyor.

     
  • 19 Mayıs Cuma marketler, AVM'ler açık mı, saat kaçta kapanıyor ve çalışıyor mu?

    Konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmesi durumunda haberimiz güncellenecektir...

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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