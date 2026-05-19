        Haberler Bilgi Gündem 19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı olacak 2026? 19 Mayıs Salı günü PTT Kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında "19 Mayıs'ta PTT açık mı?" sorusu yer aldı. Resmi tatilde posta işlemleri, kargo dağıtımı ve PTT şubelerinin çalışma durumu belli oldu. e-ticaret siparişleri ve resmi evrak gönderileri bekleyen vatandaşların teslimat süreçlerini resmi tatil takvimine göre planlaması öneriliyor. Peki, 19 Mayıs PTT açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü PTT ve kargolar çalışıyor mu? İşte 19 Mayıs PTT'nin çalışma saatleri...

        19 Mayıs 2026 - 00:39
        19 Mayıs Salı günü kutlanacak Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, “PTT bugün açık mı?”, “PTT Kargo dağıtım yapıyor mu?” ve “Resmi tatilde PTT çalışıyor mu?” soruları gündemdeki yerini aldı. Resmi tatil kapsamında 19 Mayıs Salı günü PTT’nin çalışma düzeni netleşti. Resmi tatillerde genellikle kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılmıyor. İşte detaylar...

        19 Mayıs’ta PTT açık mı?

        19 Mayıs resmi tatil olduğu için Türkiye genelindeki PTT şubeleri kapalı olacak. Kamu kurumları kapsamında hizmet veren PTT şubelerinde işlem yapılamayacak.

        Bu nedenle vatandaşlar;

        Kargo gönderimi

        Posta işlemleri

        Fatura ödeme

        Bankacılık işlemleri

        Tebligat işlemleri

        gibi hizmetleri 18 Mayıs Pazartesi günü mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

        PTT Kargo dağıtım yapacak mı?

        19 Mayıs resmi tatilinde PTT Kargo’nun dağıtım faaliyetlerine ara vermesi bekleniyor. Resmi tatillerde genellikle kargo kabulü ve dağıtım işlemleri yapılmıyor. Bu nedenle gönderilerin teslim sürelerinde bir günlük gecikme yaşanabiliyor.

        Özellikle e-ticaret siparişleri ve resmi evrak gönderileri bekleyen vatandaşların teslimat süreçlerini resmi tatil takvimine göre planlaması öneriliyor.

        PTT ne zaman açılacak?

        PTT şubeleri ve PTT Kargo birimleri, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü normal çalışma düzenine geri dönecek. Şubelerde işlemler sabah mesai saatleri itibarıyla yeniden başlayacak.

        Resmi tatilde hangi kurumlar kapalı olacak?

        19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle;

        PTT şubeleri

        Noterler

        Bankalar

        Borsa İstanbul

        Kamu kurumları

        kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise hizmet vermeye devam edecek.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
