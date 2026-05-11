19 Mayıs resmi tatil mi? 19 Mayıs 2026 Atatürk'ü Anma ve Spor Bayramı hangi güne denk geliyor?
19 Mayıs'ın yaklaşmasıyla birlikte, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için tatil durumu yeniden gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Her yıl coşkuyla kutlanan bu anlamlı günün resmi tatil olup olmadığı ve kamu kurumları ile okulların çalışma düzeni merak ediliyor. Vatandaşlar, 19 Mayıs'ta eğitim kurumlarının kapalı olup olmayacağını ve özel sektörün mesai durumunu da araştırıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi sayılıyor, okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’de resmî tatil olarak kabul ediliyor.
19 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
2026 yılında 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.
19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
19 Mayıs Salı günü ders yapılmayacak, okullar kapalı olacak.
RESMİ KURUMLAR, BANKALAR VE ECZANELER KAPALI MI?
19 Mayıs Salı günü tam gün tatil olması sebebiyle poliklinikler kapalı olacak, ancak hastanelerin Acil Servis bölümleri 7/24 hizmet vermeye devam edecek. Ayrıca sadece nöbetçi eczaneler açık olacak.
Resmi tatil nedeniyle bankalar ve noterler hizmet vermeyecek, işlemler bir sonraki iş günü olan 20 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilebilecektir.