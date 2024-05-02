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        Haberler Gündem 19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs 2024 okullar tatil mi?

        19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün? 19 Mayıs 2024 okullar tatil mi?

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı 19 Mayıs tüm yurtta büyük bir coşku ile kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na artık kısa bir süre kalmasıyla "19 Mayıs resmi tatil mi, hangi gün?" soruları gündeme geldi. İşte 2024 resmi tatiller takvimi ile 19 Mayıs hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.05.2024 - 10:06 Güncelleme: 02.05.2024 - 10:06
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        19 Mayıs 1919 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Mücadelesi'ni başlattı. İlk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs'ta çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında kutlanıyor. Peki, 19 Mayıs resmi tatil mi? İşte, konuya dair detaylar...

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        19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil günleri takviminde yer alıyor.

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        19 MAYIS HANGİ GÜN?

        19 Mayıs resmi tatil dolayısıyla bu tarihte kamu çalışanları izinli sayılıyor ve okullar da tatil oluyor. Özel sektörde ise çalışma durumu olması halinde mesai ücreti alınıyor. Ancak 2024 yılında 19 Mayıs Pazar gününe denk geliyor.

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        19 MAYIS'TA NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyeti tarihinde eşsiz bir galibiyet olarak yer eden Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı 19 Mayıs'ta atılmıştır. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkmıştır ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir.

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        Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1926 yılında Gazi Günü adı altında Samsun'da kutlanmış, 24 Mayıs 1935'te Atatürk Günü adı altında resmiyet kazanmıştır. Beşiktaş'ın girişimleriyle Fenerbahçe Stadı'nda kutlanan bu ilk 19 Mayıs, Galatasaray ve Fenerbahçeli yüzlerce sporcunun da katılımıyla bir spor günü haline gelmiştir.

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        Bu organizasyondan bir süre sonra gerçekleşen Spor Kongresi'nde söz alan Beşiktaş Kurucu Üyesi Ahmet Fetgeri Aşeni kutlanan Atatürk Günü'nün tüm gençliğe mal edilebilmesi için "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı" adı altında her yıl yapılmasını teklif etmiştir. Kongrede oylanan bu öneri kabul edilmiş ve Atatürk'ün de onayıyla yasalaşmıştır. 20 Haziran 1938 tarihli kanunla "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutlanan bu ulusal bayramın adı 12 Eylül Darbesi'nden sonra "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" adını almıştır.

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