19 Mayıs AVM’ler açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Salı günü alışveriş merkezleri çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, resmi tatilde alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri merak edilmeye başlandı. Tatil gününü dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, AVM'lerin açık olup olmadığını ve kaçta kapandığını araştırıyor. Bu nedenle "19 Mayıs'ta AVM'ler açık mı, çalışma saatleri nasıl?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 19 Mayıs'ta AVM'lerin hizmet durumuna dair tüm merak edilenler…
19 MAYIS'TA AVM'LER AÇIK MI?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda AVM’ler hizmet vermeye devam edecek.
Bu kapsamda AVM’ler, 19 Mayıs Salı günü de standart çalışma düzenini koruyarak sabah 10.00’da açılacak ve akşam 22.00’ye kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.
19 MAYIS’TA HANGİ KURUMALAR KAPALI OLACAK?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil kapsamında olduğu için birçok kurum kapalı olacak. Bu nedenle okullar, üniversiteler ve bankalar 19 Mayıs Salı günü hizmet vermeyecek.
Aynı şekilde belediyeler, noterler ve vergi daireleri gibi kamu kurumları da kapalı olacak. Aile hekimlikleri (sağlık ocakları) da resmi tatil nedeniyle hizmet dışı kalacak.
Öte yandan hastanelerin acil servisleri ise her zaman olduğu gibi bu özel günde de kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecek.