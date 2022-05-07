Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs bu sene perşembe gününe denk gelirken, her yıl olduğu gibi bu senede yurdun dört bir tarafından coşkuyla kutlanacak. Peki Türkiye için büyük öneme sahip 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullar açık mı, 19 Mayıs yarım gün mü, resmi tatil mi? İşte 19 Mayıs'a ilişkin merak edilen soruların yanıtları...

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

2022 resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz - 12 Temmuz Kurban Bayramı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı