Yurt genelinde tam kapanma sona erdi. Tam kapanmanın hemen ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının gelmesi nedeniyle vatandaşlar "19 Mayıs yasak var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı geldi mi?" sorularının yanıtını merak ediyor...
19 MAYIS YASAK VAR MI? 18 19 MAYIS YASAĞI GELDİ Mİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;
Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde ayrıca bir yasak getirmedi.
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