İzmir ve çevre illerde tam kapanmanın sona ermesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

Yurt genelinde tam kapanma sona erdi. Tam kapanmanın hemen ardından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramının gelmesi nedeniyle vatandaşlar "19 Mayıs yasak var mı? 18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı geldi mi?" sorularının yanıtını merak ediyor...

19 MAYIS YASAK VAR MI? 18 19 MAYIS YASAĞI GELDİ Mİ?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre;

Kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bakanlık 18-19 Mayıs özelinde ayrıca bir yasak getirmedi.