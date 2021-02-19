Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikaları sürüyor. Merkez Bankası faiz kararının sabit tutulduğunu açıkladı. PPK toplantısının ardından Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik merak edilmeye başladı. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası gün sonu dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 19 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

19 Şubat 2021 tarihi itibariyle DOLAR/TL en düşük 6,9486 TL'den, en yüksek 6,9992 TL'den işlem gördü.

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dolar kuru, 6.90 - 7 TL arasındaki sınırlı hareketine dünkü TCMB faiz kararının ardından da devam etti. TCMB PPK toplantısından beklentilere paralel şekilde politika faizinin değiştirilmemesi ve yüzde 17'de sabit tutulması kararı çıktı.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

19 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en düşük 8,4292 TL'den, en yüksek 8,4790 TL'den işlem gördü.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL