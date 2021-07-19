Kurban Bayramı'nda ibadet etmek isteyen pek çok Müslüman, Hz. Muhammed'in (S.A.V.) hadislerinde de müjdelediği gibi arefe gününü oruçlu geçirdi. Arefe günü ibadet edip oruç tutan vatandaşlar 19 Temmuz ezan kaçta okunacak? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 19 Temmuz ezan saatleri...

19 TEMMUZ İFTAR SAATİ NE?

İftar vakti akşam ezanının okunduğu vakittir. Kurban Bayramı arefesinde oruç tutan vatandaşlar akşam ezanı okunduğunda orruçlarını açabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan namaz vakitlerine göre 19 Temmuz iftar vakti her şehirde farklı olacak.

19 Temmuz İstanbul iftar saati: 20.40

19 Temmuz Ankara iftar saati: 20.21

19 Temmuz Adana iftar saati: 20.03

19 Temmuz İzmir iftar saati: 20.40

19 Temmuz Bursa iftar saati: 20.37

19 TEMMUZ 2021 DİYANET İFTAR SAATİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İFTAR VAKTİ OKUNACAK DUALAR

İftar duası o kadar kıymetlidir ki Hazreti Muhammed bu duanın reddolunmayacağını bildirmiştir. Peygamberimiz bir hadisinde iftar duasının hikmeti için şunları söylemiştir;

-“Üç kimsenin duası reddolunmaz” iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası. Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve” izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim” diye yemin eder.''