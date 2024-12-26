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        Haberler Spor Futbol Milli Takım 19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu - Futbol Haberleri

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu

        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 3-9 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna açıklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 14:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 14:35
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        U-19 Takımı'nın kamp kadrosu belli oldu
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        19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 3-9 Ocak tarihlerinde İstanbul'da yapacağı hazırlık kampının kadrosuna açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, mart ayında Galler'de UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Elit Tur maçları için futbolcu gözlemlemesi adına İstanbul'da kamp yapılacağı vurgulandı.

        Açıklamada, teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetiminde gerçekleştirilecek hazırlık kampına davet edilen isimlerin 3 Ocak Cuma günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacağı belirtildi.

        Elit Tur'da 7. Grup'ta mücadele edecek milliler, Portekiz, İngiltere ve Galler'le karşı karşıya gelecek. Elit Tur'da gruplarını lider tamamlayan 7 takımın yanı sıra ev sahibi Romanya, 13-26 Haziran 2025'te finallerde karşı karşıya gelecek.

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        19 Yaş Altı Milli Takımı'nın hazırlık kampına şu isimler davet edildi:

        Kaleci: Muhammet Doğukan Demir (Tokat Belediye Plevnespor), Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Kerem Matışlı (Bursaspor)

        Defans: Gani Burgaz (Anadolu Üniversitesi), Asım Efe Işık (Beşiktaş), Süleyman Samet Yılmaz (1461 Trabzon FK), Yunus Efe Sarıkaya (Altay), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Kerim Ali Bekar (1461 Trabzon FK), Poyraz Gelen (Beşiktaş), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor)

        Orta saha: Mustafa Genç (Bursaspor), Kerem Erener (Erzurumspor FK), Baran Ekiz (RAMS Başakşehir), Burak Gültekin (Altınordu), Şükür Toğrak (Fenerbahçe), Erdem Çalık (Siltaş Yapı Pendikspor), Yusuf Bozkurt (Sipay Bodrum FK), Cem Eroğlu (Go Ahead Eagles), Mert Başer (Kaiserslautern), Enes Alp (Nazillispor)

        Forvet: Kamil Can Sever (Brommapojkarna), Muhammet Ali Demir (Sipay Bodrum FK)a

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