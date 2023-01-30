EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 24 Mayıs 1991 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın ve 24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...