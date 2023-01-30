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Haberler Merak Edilenler 1991 girişli kadın EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç? 1989 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç?
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1991 girişli kadın ve 1989 girişli erkek EYT prim gün sayısı

EYT düzenlemesi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak binlerce Emeklilik Yaşa Takılanlar (EYT)'li vatandaşımız; sigortalı olduklara yıla göre prim gün sayılarını merak ediyor. 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar prim gün sayısı değişiklik gösteriyor. İşte 1991 girişli kadın ve 1989 girişli erkek EYT'de prim gün sayısı...

1991 girişli kadın EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç? 1989 girişli erkek EYT'li ne zaman emekli olur ve prim günü sayısı kaç?
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EYT düzenlemesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre 24 Mayıs 1991 öncesinde sigorta girişi olup yeterli prim gün sayısına ulaşan EYT'liler yaş şartı aranmaksızın prim gün sayısı ve sigortalılık yıl koşulunu yerine getirmeleri halinde emekli olabilecekler.

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 24 Mayıs 1990 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında işe giren kadın ve 24 Kasım 1989 - 23 Mayıs 1991 tarihleri arasında erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte cevabı...

91 GİRİŞLİ KADIN VE 88 GİRİŞLİ ERKEK İÇİN PRİM GÜN SAYSI

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