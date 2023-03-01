EYT'DE 1994 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISI

Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1994 girişli kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...