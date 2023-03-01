Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

EYT Meclis'te kabul edildi: 1993 yılı girişli kadın ve erkeklerin EYT prim gün sayısı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Meclis'ten geçti. EYT, 28 Şubat günü gerçekleştirilen TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde kabul edildi. Gözler EYT ile 1993 girişli kadın ve erkek ne zaman emekli olacak? sorusuna çevrildi. EYT prim günü sayısını dolduran vatandaşların emekliliğinin önü açılacak. Yasadan faydalanacak olanlar EYT 1993 girişli prim günü sayısını ve 5 bin prim gün sayısının yeterli olup olmadığını sorguluyor. İşte 1993 girişli erkek ve kadın EYT'de prim gün sayısı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • EYT 1993 girişli erkek ve kadın ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur EYT 1993 girişli prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

    EYT düzenlemesinde sona gelindi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası 28 Şubat 2023 tarihli TBMM Genel Kurulu toplantısında kabul edildi. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesiyle prim gün sayıları gündeme geldi. Peki, EYT 1993 girişli erkek ve kadın ne zaman emekli olur? İşte 1993 girişlilerin prim gün sayısı...
  • EYT 1993 girişli erkek ve kadın ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur EYT 1993 girişli prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

    EYT'DE 1993 GİRİŞLİ KADIN VE ERKEK İÇİN GEREKLİ PRİM GÜN SAYISI

    Giriş yıllarına göre kadın ve erkek EYT'liler için gerekli prim gün sayısı 5 bin günden 5 bin 975 güne kadar çıkabiliyor. Peki, 1993 girişli kadın ve erkek EYT'liler için prim gün sayısı kaç, kaç yıl sigortalı olmaları gerekiyor? İşte yanıtı...

     
  • EYT 1993 girişli erkek ve kadın ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur EYT 1993 girişli prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

    EYT'DE 1993 GİRİŞLİLER NE ZAMAN EMEKLİ OLUR?

    24 Mayıs 1993 - 23 Mayıs 1994 tarihleri arasında işe giren kadın EYT'liler için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 675 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.

    Erkekte ise; 24 Kasım 1992 - 23 Mayıs 1994 tarihleri arasında işe giren erkek EYT'liler için ise 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin 675 gün prim gün sayısına ihtiyaç vardır.
  • EYT 1993 girişli erkek ve kadın ne zaman emekli olur? SSK-Bağkur EYT 1993 girişli prim gün sayısı kaç, 5 bin gün yeterli mi?

    İŞTE KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU

     

     

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.